Hatay'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hatay'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı

Hatay\'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı
20.10.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.

Hatay'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Payas- Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.

İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

Alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı

Payas ilçesinde suyla dolan Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi'nde mahsur kalan akülü tekerlekli sandalyeli kadın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ambulansa taşınan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde de su basan evlerinde mahsur vatandaşlar, itfaiye ekiplerince botla çıkarıldı. Taşkın nedeniyle bazı ev ve araçların zarar gördüğü mahallede suyun tahliyesi için çalışma yürütülüyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda trafik tek şeritten sağlanıyor

Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle kapanan Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Bir cip ve tırın mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekiplerince başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

Sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Payas devlet yolu ise tahliye ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan yağışın ardından denizde oluşan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İskenderun, Toprakkale, Dörtyol, Ulaşım, Güncel, Payas, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Rafa Silva’ya sürpriz talip Ocak’ta yuvadan uçabilir Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli
Aydın’da şap hastalığı kabusu Çok sayıda mahalle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı kabusu! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:49
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
13:27
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 14:28:53. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.