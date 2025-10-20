Hatay\'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı

Hatay'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Payas- Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.

İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

Alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı

Payas ilçesinde suyla dolan Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi'nde mahsur kalan akülü tekerlekli sandalyeli kadın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ambulansa taşınan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde de su basan evlerinde mahsur vatandaşlar, itfaiye ekiplerince botla çıkarıldı. Taşkın nedeniyle bazı ev ve araçların zarar gördüğü mahallede suyun tahliyesi için çalışma yürütülüyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda trafik tek şeritten sağlanıyor

Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle kapanan Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Bir cip ve tırın mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekiplerince başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

Sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Payas devlet yolu ise tahliye ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan yağışın ardından denizde oluşan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.