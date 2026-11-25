Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 4 kişinin hayatını kaybettiği Şeker Apartmanı'nın ruhsatsız (kaçak) inşa edildiği bilirkişi raporuyla tespit edilirken, yapı sahibi ve denetim görevini yerine getirmeyen belediye yetkilileri "asli kusurlu" bulundu. Depremde annesini kaybeden ve yaralı kurtulan Tuğçe Karaoğlu, "Amacım, kişi veya kişilerin ya da kurumların ceza alması. Ceza almalarını istiyorum çünkü en azından bir daha aynı şeylerin yaşanmamasını diliyorum" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan Şeker Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, bazı kişiler yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapı sahibi Mehmet Şeker hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan dava, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi'nden 7 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Raporda, yapı sahibi Mehmet Şeker ile belediye yapı kontrol birimi yetkililerinin "asli kusurlu" olduğu tespit edildi.

YAPI SAHİBİ ŞEKER ASLİ KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi raporunda, yapı sahibi Mehmet Şeker için şu tespitlere yer verildi:

"Dava konusu binanın ruhsatsız ve onaylı statik-betonarme projesi dosyada bulunmaksızın inşa edildiği, taşıyıcı sistem uygulamasında deprem güvenliğini olumsuz etkileyebilecek donatı detaylandırma kusurlarının bulunduğu ve donatı malzemesinin ilgili standartta değerlendirilen süneklik koşullarını sağlamadığı anlaşılmıştır. Yapının mühendislik esaslarına uygun projelendirilmesi, ruhsatlandırılması ve güvenli biçimde inşa edilmesinin sağlanmaması, yapının inşasını finanse ettiği ve yaptırdığı kendi beyanlarıyla da anlaşılan Mehmet Şeker'in ruhsatsız yapılaşmanın gerçekleştirilmesindeki kişisel rolü ve gerekli teknik hizmetlerin sağlanmasına ilişkin yükümlülükleri bakımından teknik ve idari eksiklikler bulunduğu kanaatine varılmıştır. Mehmet Şeker'in binanın ruhsatsız (kaçak) olarak inşa edilmesinden dolayı asli kusurlu olduğu değerlendirilmiştir."

"BELEDİYE DENETİM VE MÜDAHALE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR"

Öte yandan, tespit edilemeyen belediye yapı kontrol birimi için değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Dava konusu Şeker Apartmanı'nın belediye arşivinde yapı ruhsatı kaydı bulunmaksızın inşa edildiği, 1986 yılında 2981 sayılı Kanun kapsamında değerlendirmeye konu olduğu ve önceki bilirkişi raporunda sonradan ruhsatsız kat ilavesi yapıldığının belirtildiği anlaşılmıştır. 6785 sayılı İmar Kanunu'nun ilk yapım döneminde yürürlükte bulunan hükümleri ile sonraki dönemlerde uygulanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun özellikle 21, 32 ve 42. maddeleri kapsamında, ilgili belediyenin ruhsatsız yapılaşmaya karşı mevzuatta öngörülen denetim ve müdahale görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin yerine getirilmediği, ruhsatsız ve gerekli mühendislik kontrollerinden geçirilmemiş yapılaşmanın devamına ve kullanılmasına imkan verildiği tespit edilmiştir. Bu görevlerin yerine getirilmemesi ve ruhsatsız, gerekli mühendislik kontrollerinden geçirilmemiş yapılaşmanın devamına ve kullanılmasına imkan verilmesi nedeniyle belediye yapı kontrol birimi yetkililerinin asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır."

"CEZA ALSINLAR Kİ BİR DAHA AYNI ŞEYLER YAŞANMASIN"

Duruşma yarın Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tuğçe Karaoğlu, depremde annesini kaybettiğini, enkazdan çıkarıldıktan sonra 45 gün yoğun bakımda kaldığını ve tedavi sürecinin hala devam ettiğini söyledi.

Karaoğlu, "Kısmi bağımlı olarak hayatıma devam ediyorum ve devam edeceğim. Bir yandan da hukuk sürecimiz devam ediyor. Ben, kişilerin yaşına bakılmaksızın ceza almalarını istiyorum. Bu süreçte benim amacım, kişi veya kişilerin ya da kurumların ceza alması. Ceza almalarını istiyorum çünkü en azından bir daha aynı şeylerin yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.