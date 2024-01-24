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Hatay'da servis midibüsüyle tır çarpışması: 12 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da servis midibüsüyle tır çarpışması: 12 yaralı

Hatay'ın Antakya-İskenderun kara yolunda, Ali Arıkoğlu yönetimindeki servis midibüsü, Aydın Kürdü idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Hatay\'da servis midibüsüyle tır çarpışması: 12 yaralı
24.01.2024 - 17:45,
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Hatay'da servis midibüsüyle tırın çarpışması sonucu yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ali Arıkoğlu (31) yönetimindeki 31 ALV 054 plakalı midibüs, Antakya- İskenderun kara yolunda aynı yönde seyreden Aydın Kürdü (36) idaresindeki 31 ABE 775 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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