Hatay'da tedavisi biten 9 yaban hayvanı silah yaralarına rağmen doğaya salındı - Son Dakika
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Hatay'da tedavisi biten 9 yaban hayvanı silah yaralarına rağmen doğaya salındı

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Hatay\'da tedavisi biten 9 yaban hayvanı silah yaralarına rağmen doğaya salındı
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Hatay'da yaban hayvanı kurtarma merkezinde tedavisi tamamlanan 9 hayvan, düzenlenen etkinlikle doğal yaşamına bırakıldı. Şahin ve kartallarda ateşli silaha bağlı kanat kırıkları ve saçma yaraları görülse de hepsi sağlığına kavuştu.

HATAY'da tedavisi tamamlanan 9 yaban hayvanı, düzenlenen etkinlikte doğaya bırakıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğinde tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan mısır akbabası, 2 kartal, 2 şahin, 2 peçeli baykuş, atmaca ve 1 tilkiden oluşan toplam 9 yaban hayvanı, düzenlenen etkinlikle yeniden doğal yaşamına bırakıldı. Etkinliğe, hastane ve merkez yöneticilerinin yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, hayvanların klinik muayenelerinde iştahsızlık, halsizlik ve travmatik yaraların yanı sıra özellikle şahin ve kartallarda ateşli silahlara bağlı kanat kırıkları ile saçma yaralanmaları tespit edildiğini ancak tamamlanan rehabilitasyon süreçlerinin ardından hepsinin sağlığına kavuşarak başarıyla doğal yaşam alanlarına kavuşturulduğunu belirtti.

Kaynak: DHA
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