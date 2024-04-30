Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Hatay\'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Hatay'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonda 1035 uyuşturucu hap, 61,44 gram sentetik uyuşturucu, 13,66 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ve 8 tüfek, 750 gram barut, 4 kılıç, 9 sikke ile minyatür heykel ele geçirildi.

30.04.2024 18:15  Güncelleme: 18:16
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Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antakya, Reyhanlı, İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 1035 uyuşturucu hap, 61,44 gram sentetik uyuşturucu, 13,66 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ve 8 tüfek, 750 gram barut, 4 kılıç, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 sikke ile minyatür heykel ele geçirildi.

Ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Operasyon, Hatay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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