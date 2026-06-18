Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde ahırında 2 kilo 422 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.B'nin Hacıpaşa Mahallesi'ndeki ahırında narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı.
Adresteki incelemede 2 kilo 422 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
H.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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