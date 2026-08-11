Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 915 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Samandağ'da düzenlenen operasyonda 915 kök kenevir ve 39,5 kg esrar ele geçirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 915 kök kenevir ve 39 kilo 560 gram kubar esrar ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakoluk Mahallesi'ndeki bir arazide kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce arazide yapılan aramada, 915 kök Hint keneviri ile 39 kilo 560 gram kubar esrar bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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