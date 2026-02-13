Hatay\'da Uyuşturucu Şüphelilerinin Bahçesinde Silahlar Bulundu

HATAY'da uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan 2 kişinin evinin bahçesinde toprağa gömülü 4 tabanca, 30 fişek, 4 şarjör, 2 av tüfeği ve 26 kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan 2 şüphelinin, Kumlu ilçesindeki evlerinin bahçesinde silah gömdüğü bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Tutuklu şüphelilerin evinin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında, toprağa gömülü halde 4 tabanca, 30 fişek, 4 şarjör, 2 av tüfeği ve 26 kartuş ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.