Hatay\'da Zabıta Denetimi

Hatay'da zabıta ekipleri iş makinelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde denetim gerçekleştirdi.
İş makinelerine yönelik denetimde, hafriyat kamyonu ve beton mikserleri kontrol edildi.
Ekipler, denetimlerde araçlardaki yükü kapatmayan, çevreye moloz ve mıcır döken sürücülere ceza kesti.
Öte yandan ekipler "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla Çevlik- Arsuz yoluna çöp döken bir sürücüyü de uyardı.
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