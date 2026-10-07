Hatay'da Zekiye Kırat Apartmanı davasında olası kast ve tutuklama talepleri reddedildi - Son Dakika
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Hatay'da Zekiye Kırat Apartmanı davasında olası kast ve tutuklama talepleri reddedildi

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Hatay\'da Zekiye Kırat Apartmanı davasında olası kast ve tutuklama talepleri reddedildi
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Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 36 kişinin yaşamını yitirdiği Zekiye Kırat Apartmanı davasının 10. celsesinde, mahkeme olası kast ve tutuklama taleplerini reddetti. Mahkeme, dört sanık için savcılıktan esas hakkında mütalaa istedi; duruşma 17 Aralık'ta görülecek.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 36 kişinin yaşamını yitirdiği Zekiye Kırat Apartmanı davasının 10'uncu celsesinde, müşteki avukatlarının "olası kast"tan ek savunma ve tutuklama talepleri reddedildi. Mahkeme, dört sanık yönünden esas hakkında mütalaa hazırlanması için dosyayı savcılığa gönderdi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Zekiye Kırat Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin müteahhit Abdussamet Yılmaz, yapı denetim şirketi yetkilisi Cafer Tacettin Güler, şantiye şefi Edip Yıldız, uygulama denetçisi inşaat mühendisi Tamer Tunaboylu, proje ve uygulama denetçisi mimar Ayşe Kuseyri, inşaat mühendisi Bekir Balıkçı ve kontrol elemanı mimar Merve Köse hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10'uncu celseye depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı.

Heyet değişikliği nedeniyle bir kez daha önceki zabıtlar okundu. Sanık Edip Yıldız hakkındaki yakalama emrinin henüz infaz edilemediği belirtildi.

"OLASI KAST" SUÇUNDAN EK SAVUNMA TALEBİ

Depremde ailesinden 4 kişiyi kaybettiğini belirten Semia Usluoğlu, "Çevredeki hiçbir apartman yıkılmadı, sadece bizim apartman yıkıldı. Adalet istiyorum. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

Merve Miçooğulları da beyanında, "13 saniyede yıkılan bir binayı kimse savunmasın. Bina görevini tamamlayamamıştır. Bu nedenle suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları, sanıklar hakkında "olası kast" suçundan ek savunma alınmasını ve sanıkların tutuklanmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklama talebinin reddini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

"YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINSIN"

Müteahhit Abdussamet Yılmaz'ın avukatı, "Müvekkil 140 adet bina yapmıştır. Müvekkilin yaptığı binalardan sadece bu bina yıkılmıştır. Dosyada bulunan raporlar çekişlidir" dedi.

Diğer sanık avukatları da dosyada yer alan bilirkişi raporları arasında çelişki olduğunu vurgulayarak yeni rapor alınmasını istedi.

4 SANIK YÖNÜNDEN MÜTALAA İSTENDİ

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının tutuklama ve "olası kast"tan ek savunma alınması ile sanık avukatlarının yeni bilirkişi raporu taleplerini reddetti. Heyet, sanıklar Abdussamet Yılmaz, Ayşe Kuseyri, Cafer Tacettin Güler ve Merve Köse yönünden savcılıktan esas hakkında mütalaa istenmesine, mütalaa sunulduktan sonra savunma için süre verilmesine karar verdi.

Heyet ayrıca, sanıklar Edip Yıldız, Tamer Tunaboylu ve Bekir Balıkçı yönünden dosyanın tefrikine, Yıldız hakkındaki yakalama emrinin devamına ve Tunaboylu ile Balıkçı'nın imza örneklerinin Diyarbakır Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 17 Aralık'ta görülecek.

Kaynak: ANKA
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