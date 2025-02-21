Hatay'daki 219 Kişinin Hayatını Kaybettiği Apartman Davasında Duruşma Devam Ediyor

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Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 219 kişinin hayatını kaybettiği Atilla Eren Apartmanı davasının duruşması Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu müteahhit Hikmet Günsay, yapı denetim şirketi sahibi Gökhan Tutar ve şantiye şefi Buket Günsay, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Suçsuzuz" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki Atilla Eren Apartmanı da yıkıldı, binada 219 kişi hayatını kaybetti. Hatay 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu müteahhit Hikmet Günsay, yapı denetim şirketi sahibi Gökhan Tutar ve şantiye şefi Buket Günsay, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da izleyici olarak duruşmayı takip etti.

"Ben sadece finansörüm"

Tutuklu sanık müteahhit Hikmet Günsay, uzun zamandır tutuklu olduğunu belirterek, "Ben sadece finansörüm. Bu olayda kusurum yok, uzun zamandır tutukluyum. Her şeyden mahrumum. Tahliye kararı verilmesini istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Yapı Denetim Şirketi Müdürü Gökhan Tutar, daha önceki savunmalarında olduğu gibi şirket müdürü olduğunu, sahada denetleme yapmadığını vurguladı ve tahliyesini talep etti.

"Ben şantiye şefliği yapmadım"

Tutuklu sanık şantiye şefi Buket Günsay ise yıkılan binayla ilgili sorumluluğunun olmadığını, her ne kadar resmiyette şantiye şefi olsa da pratikte bu işi yapmadığı için imzasının olduğu sözleşmeyle ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Pratikte şantiye şefinin Suriyeli Ahmet Azus olduğunu ve yurt dışına kaçtığını kaydeden Buket Günsay, "Bende depremzedeyim artık dayanamıyorum. Aileme bakmakla yükümlüyüm. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Buket Günsay'ın talebi üzerine dosyada adı geçen Suriyeli Ahmet Azus hakkında duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

Avukat Ecevit Alkan: Kamu görevlileri hakkında işlem yapılmadı

Müşteki avukatı Ecevit Alkan, kamu görevlileri hakkında hiçbir işlem yapılmadığını belirterek, "Antakya Belediye Başkan Yardımcılığı yapmış bir kişinin adı dosyada geçiyor. Bu kişinin imar yükseltme binadan dört daire alıp, sattığına dair iddia var. Bu konuda herhangi bir işlem yapılmadı" diye konuştu.

Atilla Eren Apartmanı iddianamesinde bilirkişi raporuna göre, bina tamamen yapım kusurlarından dolayı yıkıldı. 7 kat olarak tasarlanan bina bittiğinde 14 katlıydı. İddianamede, binanın düşük beton kalitesinden, statiğine, proje dışına çıkılmasına dek birçok sorun olduğu ve binanın yapım kusurlarından dolayı çöktüğü yer aldı.