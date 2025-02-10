Hatay'daki Patlama Sesleri Uçaklardan - Son Dakika
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Hatay'daki Patlama Sesleri Uçaklardan

Hatay'da duyulan patlama sesleri uçakların eğitim uçuşlarından kaynaklandı, halk tedirgin oldu.

10.02.2025 14:47
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Haber:  Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay Valiliği'nden kentte sabah saatlerinden yaşanan ve halkı tedirgin eden patlama seslerine ilişkin yapılan açıklamada, uçakların İskenderun Körfezi'nde eğitim uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi. CHP Samandağ İlçe Başkanı Nadir Kimyon, patlama sırasında camların titrediğini, herkesin korktuğunu kaydetti.

Hatay'da sabah saatlerinde Samandağ ve Arsuz ilçelerinde duyulan patlama sesleri vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medyada kısa sürede yankı uyandıran seslere ilişkin Hatay Valiliği açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay 112 AÇM'ne Arsuz ve Samandağı ilçeleri bölgesinde çok ses hissettiren alçak uçuşta bulunan uçakların geçiş yaptığı bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda uçakların İskenderun Körfezi'nde eğitim ve tatbikat faaliyeti icra ettiği Hava Radar Komutanlığımızca da teyit edilmiştir. İlimizde herhangi olumsuzluk meydana gelmediği ve bu şekilde paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu saygıyla duyurulur."

CHP Samandağ İlçe Başkanı Nadir Kimyon: "Camlar titredi, herkes çok korktu"

CHP Samandağ İlçe Başkanı Nadir Kimyon, olaya ilişkin emniyetten bilgi aldığını, Valiliğin de açıklama yaptığını belirterek, "Aniden yaşanan bir patlama. Hepimiz çok tedirgin olduk. Suriye'de akrabalarımız katlediliyor, Ege'de depremler oluyor, Hatay için tehlike hala bitmedi açıklamaları yapılıyor. İnsanlar diken üstünde. Bu patlama seslerinden camlar titredi, doğal olarak herkes epey korktu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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