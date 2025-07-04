Hatay'daki Yangında Dayanışma Ruhu - Son Dakika
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Hatay'daki Yangında Dayanışma Ruhu

04.07.2025 13:33
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Başkan Yapar, yangın mağdurlarına destek veren çiftçilere ve otelcilere teşekkür etti.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Hatay'da iki gün süren orman yangınından etkilenen vatandaşlar için çiftçilerin ahırlarını, otel sahiplerinin ise odalarını açtığını belirterek destekleri için teşekkür etti.

Başkan Yapar, 30 Haziran'da çıkan ve iki gün süren yangından etkilenen Oğlakören Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Hatay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangında en büyük etkenin rüzgarın şiddeti olduğunu hatırlatan Yapar, "Dolayısıyla müdahalelerde o konuda biraz zorluk yaşandı ama netice itibarıyla gerek Valiliğimiz, gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek ilçe belediyelerimizin ve dışarıdan gelen ekiplerin vermiş olduğu destekle kısa bir süre içerisinde kontrol altına alma imkanı oldu." dedi.

Yapar, yangın haberinin ilk anından itibaren belediyenin bünyesindeki yaklaşık 110 iş makinesini ve beraberindeki ekipmanları 100 kişilik ekiple sahaya sürdüklerini ifade etti.

Yangının etkili olduğu mahallelerdeki halkın tahliye edilmesine de katkı sunduklarını anlatan Yapar, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra köylerde bulunan vatandaşlarımızın hayvanlarının da tahliyesi gerekiyordu, bu anlamda da tüm kamu kuruluşlarıyla Antakya Belediyesi olarak biz de vatandaşlarımızın hayvanlarını güvenli bir bölgeye taşıdık. Yangın bölgesinin dışındaki hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız, ahırlarını o gün açtılar, vatandaşlardan gelen bu hayvanları muhafaza etmek adına destek oldular. Onun dışında özel otel sahibi olan arkadaşlarımız da otel odalarını o gün misafir etmek üzere vatandaşın hizmetine sundu. Barınma ve tahliye etme noktasında bir sorunla karşılaşmadık."

Yapar, evleri zarar gören vatandaşlara devletin desteklerinin olacağını dile getirdi.

Yangında zarar gören mahallelerin muhtarlarını ziyaret ettiklerini belirten Yapar, yangından zarar gören mahallelere belediye imkanları el verdikçe destek olacaklarını ifade etti.

Yapar, yanan alanların yeniden yeşertilmesi için yapılacak çalışmalara da fidan kampanyaları yaparak destek olacaklarını belirtti.

Yangınların önüne geçmek için herkese görevler düştüğünü vurgulayan Yapar, şunları kaydetti:

"Birçok mahallemizde giriş çıkışlarda zorluklar yaşandı, bu yolların dar olması, binanın birbirine çok yakın, plansız ve gecekondu vari yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Bizim artık bu tür konularda hassasiyetlerimizi göstermemiz gerekiyor. Bu tür felaketlerde en büyük etken, yol güzergahlarının açık ve kullanılır olması gerekiyor. Bu yüzden biz de vatandaşlarımızdan istiyoruz ki yapılaşmada mutlak sürede ruhsatlı, imarlı çalışmalara önem vermeleri gerekir. Biz belediye olarak buna her konuda destek veririz, yeter ki insanımız kaçak yapılaşmalara, gecekondu yapılaşmalarına heves etmesinler, çünkü bunlar dönüp dolaşıp bir şekilde bizi buluyor."

Kaynak: AA

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