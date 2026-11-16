Hatay Defne'de Yeşilay'ın Harbiye Şelaleleri'ndeki doğa yürüyüşüne öğrenciler katıldı

Hatay Defne'de Yeşilay'ın Harbiye Şelaleleri'ndeki doğa yürüyüşüne öğrenciler katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay Hatay Şubesi, Defne'de doğa yürüyüşü düzenledi. Üyeler, gönüllüler ve öğrencilerin Harbiye Şelaleleri mevkisinde yaptığı yürüyüşün ardından Şube Başkanı Ömer Bilgin katılımcılara Yeşilay'ın çalışmalarını anlattı ve etkinlik hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesince Defne ilçesinde doğa yürüyüşü organize edildi.
Etkinliğe katılan Yeşilay üyeleri, gönüllüler ve öğrenciler, Harbiye Şelaleleri mevkisinde yürüyüş yaptı.
Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin, katılımcılara Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.
Kaynak: AA
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