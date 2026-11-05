Hatay Dörtyol'da sağanak sonrası temizlikte 1949 personel görev alıyor - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da sağanak sonrası temizlikte 1949 personel görev alıyor

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Hatay Dörtyol\'da sağanak sonrası temizlikte 1949 personel görev alıyor
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Hatay Dörtyol'da sağanak sonrası temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor; bölgede 168 ihbara müdahale edilirken 1949 personel ve 819 araç görev alıyor. Yayladağı'nda okulda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı, Karamağara Koyu yolu ulaşıma kapandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışması devam ediyor.

İlçede dün akşam başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleriyle tarım arazilerini su bastı.

Ekipler, sağanaktan etkilenen Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerinde temizlik ve tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Şu ana kadar 168 ihbara müdahale edilen bölgede 1949 personel ve 819 araçla evler, caddeler ve sokaklarda temizlik çalışması yapılıyor.

Yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

Yayladağı'nda sağanak etkili oldu

Yayladağı ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Derelerin debisinin yükseldiği ilçede araçlar güçlükle ilerledi.

Su baskını nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayladağı-Karamağara Koyu yolu da yağış nedeniyle dağdan inen toprak ve kaya parçaları sebebiyle ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA
YayladağıDörtyolGüncelHatayYaşamSon Dakika

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