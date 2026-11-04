Hatay Dörtyol\'da sağanak su baskınına yol açtı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Hatay Dörtyol'da sağanak su baskınına yol açtı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da sabah başlayan sağanak akşam da sürdü, Dörtyol'da cadde ve sokaklar su altında kaldı. Beşikgöl'de araçta mahsur kalan 3 kişi ile Özerli Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan 1'i hamile 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, ev ve iş yerleri zarar gördü.
DÖRTYOL'DA SU BASKINLARI
Hatay'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde sağanak nedeniyle caddeler ve sokaklar su altında kaldı. Karakese Mahallesi'nde debisi yükselen dere taşarken, Beşikgöl mevkisinde su basan yolda araçlarında mahsur kalan 3 kişi ile Özerli Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan 1'i hamile 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su baskınları nedeniyle ev ve iş yerleri de zarar gördü. Belediye ekipleri, su basan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.
Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,
Kaynak: DHA
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