Yayla yolunda feci son! Sepetli motosikletle uçuruma yuvarlandı

Sepetli motosiklet ile seyir halinde olan Hasan Keskin'in yolculuğu faciayla sonuçlandı. Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü Keskin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

SEPETLİ MOTOSİKLET UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi Çardak Yaylası mevkisinde meydana geldi. Hasan Keskin'in kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen sepetli motosiklet, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, uçuruma yuvarlanan motosikletin bulunduğu noktaya ulaşarak çalışma başlattı. Sağlık personeli de sürücü Hasan Keskin'i kontrol etti.

HASAN KESKİN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.