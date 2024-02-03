Hatay\'ın Altınözü ilçesindeki zeytinlik alanda devasa yarık oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde, zeytinlik alanda oluşan devasa yarık, depremin yıkıcı etkisinin en iyi görülebildiği yerler arasında bulunuyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Altınözü ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde 400 metre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yarık oluştu.
Büyük yıkıma yol açan 6 Şubat'taki depremin etkisinin en iyi görülebildiği yerlerden biri olan zeytinlik, bölgede araştırma yapan yerli ve yabancı bilim insanlarının yanı sıra vatandaşların da ilgisini çekiyor.
Kent sakinlerinin yanı sıra başka illerden Hatay'a gelen vatandaşlar, zeytinliğin bulunduğu bölgeyi gezerek oluşan devasa yarığı görüntülemeye çalışıyor.
Vatandaşlardan Sadık Açıkgöz, AA muhabirine, depremlerin ardından oluşan yarığı görmek için zeytinliğin bulunduğu alana geldiğini söyledi.
Karşılaştığı görüntünün ürkütücü olduğunu belirten Açıkgöz, "Depremin etkisini anlamak isteyenlerin araziyi görmesi gerekiyor. Burayı gelip gördüğünüz zaman depremin ne kadar yıkıcı bir etkisinin olduğunu anlıyorsunuz. Arada boşluk oluşan iki zeytinlik alan aslında tek bir bahçeydi. Şu an ise arada büyük bir yarık oluşmuş." dedi.
"Yaklaşık 100 ağacımızdan 50'si zarar gördü"
Oluşan yarık nedeniyle arazisi zarar gören Hüseyin Serttaş ise zor bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.
Bölgede depremin büyüklüğünün görülebildiğini anlatan Serttaş, "Depremde mahalle sakinleri bölgeden yeşil dumanların yükseldiğini söyledi, deprem sabahı baktığımızda ise alanda yarık oluştuğunu fark ettik." dedi
Tarım aletlerini alana geçiremedikleri için zeytin hasadını insan gücüyle yaptıklarını ifade eden Serttaş, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 100 ağacımızdan 50'si zarar gördü. Ortalama 250 kilogram zeytinyağı kaybı yaşamış olduk. Arazimizin de bir kısmını kullanamıyoruz. Orada da parça parça yarıklar var. Tarım aletlerimizi arazimize geçiremiyoruz."
Mahalle sakinlerinden Ziya Elmacıoğlu da köy arazisinde oluşan yarığın depremin simgesi haline geldiğini bildirerek, "Dünyada burayı görmeyen, buraya gelmeyen gazeteci, bilim insanı, sivil toplum kuruluşu kalmadı. İnsanlar buraya gelerek depremin boyutunu görebiliyor." ifadelerini kullandı.
Elmacıoğlu, arazideki yarık nedeniyle toprak sahiplerinin mağduriyet yaşadığını dile getirdi.
Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Zeytinburnu'nda motosikletli maganda üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti. Ardından da karşı şeritten gelen otomobile silah doğrulttu. O anları ise "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notuyla paylaştı.
Maltepe'de bulunan tarihi kıraathane, Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü sahnelerinden birinin çekildiği mekan olarak biliniyordu. Sabah saatlerinde çıkan yangın sonucunda kıraathane alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, kıraathanenin yanındaki restorana da sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı. Tarihi yapı kullanılamaz hale gelirken, çatı kısmı çöktü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Gösterisini yurt dışında da sergileyecek olan Cem Yılmaz, dünyaca ünlü komedyen Ricky Gervais'in daha önce gösteri yaptığı salonda sahneye çıkacak. Gervais'in gösteri bileti 60 euroya satılırken Yılmaz'ın da aynı kategorideki bileti 125 euroya satışa sunuldu.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray maçında Fernando Muslera'nın sergilediği performans takdir kazandı. Muslera, 90 dakikada 5 kurtarış yaparak yüzde 100 kurtarış yüzdesiyle koruduğu kaleye adeta duvar oldu. Maç sonunda Muslera, kritik üç puanı aldıklarını ve şampiyonluk için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de ABD üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak dün Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü destekli hedefleri vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, hedeflerin vurulmasıyla ilgili 'Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek' dedi.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir dilencinin sadece cuma namazı süresince 873 lira toplaması, görenleri şaşırttı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zeytinlik alanda devasa yarık oluştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?