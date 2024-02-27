Hatay'ın Belen ilçesinde afet konutları inşa ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'ın Belen ilçesinde afet konutları inşa ediliyor

Hatay\'ın Belen ilçesinde afet konutları inşa ediliyor

Hatay'ın Belen ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgede, TOKİ tarafından 296 konut yapılıyor. Konutların inşası yüzde 65 seviyesine gelirken, aynı alanda 4 iş yerinin yapımı da devam ediyor. Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, deprem konutlarının bir an önce tamamlanarak afetzedelere teslim edilmesi için çalıştıklarını belirtti. İlk etapta 83 konutun kurasının çekildiği bölgede, hedef nisan ayının başında tüm konutları tamamlamak.

27.02.2024 11:24  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde afet konutlarının inşası sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilçede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 296 konut yapılıyor.

Gedik Mahallesi'nde haziranda temeli atılan ve 3+1 olarak inşa edilen 14 blok, yüzde 65 seviyesine geldi. Konutların bulunduğu alanda 4 iş yerinin de yapımı devam ediyor.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine, deprem konutlarının bir an önce bitirilip afetzedelere teslim edilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Bölgede kaba inşaatların tamamlandığını aktaran Yılmaz, çevre düzenlemesinin ise devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Yılmaz, konutlardan 83'ünün kurasının çekildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz bölgede şu anda birinci etapta 296 konut ihalesi yapıldı. Bunun yanında 4 de iş merkezimiz var. Çalışmalar şu anda yüzde 65 seviyelerinde. Kısa zamanda tamamını teslim etmeyi düşünüyoruz. 83'ünün kurası çekildi. Tüm kurumlar burada işbirliğiyle çalışıyorlar. Hedefimiz, birinci etabın tamamını nisan ayının başında teslim etmek."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Sami Yılmaz, Deprem, Hatay, Belen, Yerel Haberler, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın Belen ilçesinde afet konutları inşa ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:22:21. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'ın Belen ilçesinde afet konutları inşa ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement