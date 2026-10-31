Hatay\'ın Belen ilçesinde tırda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Hatay'ın Belen ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antakya- İskenderun kara yolu Kıcı mevkisinde bir tır henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.