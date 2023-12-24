Hatay\'ın Payas ilçesinde iş yerine silahlı saldırı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerine uzun namlulu silahla saldırı düzenledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir demir çelik deposunun önüne gelen 2 kişiden biri iş yerine uzun namlulu silahla ateş etti.

Zanlı, saldırının ardından uzun namlulu silahı atarak olay yerinden motosikletle uzaklaştı.

İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin kaçan zanlıları yakalamak için çalışmaları sürüyor.