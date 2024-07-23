Hatay'ın tarihi valilik binası ve meclis binası hizmete alınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'ın tarihi valilik binası ve meclis binası hizmete alınacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararının oy birliğiyle alındığı tarihi valilik binası ile o dönemde meclis binası olarak kullanılan yapının, Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümünde hizmete alınması hedefleniyor. Tarihi valilik binası ile Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927'de inşa edilen ve Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar bir yıl meclis binası olarak hizmet veren yapıdaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aslına uygun şekilde inşalarına başlanan yapılar, sağlam bir temel üzerinde yükselerek Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümünde hizmete açılacak.

23.07.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararının oy birliğiyle alındığı tarihi valilik binası ile o dönemde meclis binası olarak kullanılan yapının, Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümünde hizmete alınması hedefleniyor.

Tarihi valilik binası ile Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927'de inşa edilen ve Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar bir yıl meclis binası olarak hizmet veren yapıdaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Tarihte önemli yere sahip her iki yapının 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar görmesinin ardından kültür molozlarından ayrıştırma işlemleri ve sökümleri gerçekleştirildi.

Aslına uygun şekilde inşalarına başlanan yapılar, sağlam bir temel üzerinde yükselerek Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümünde hizmete açılacak.

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Hatay'ın kültürel miras varlıkları bakımından önemli bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Şehrin simge yapıları arasında yer alan ve dönemin siyasetini şekillendirmiş Hatay Devleti'nin ilk meclis binası ile Hatay'ın ana vatana katılmasının oylandığı tarihi valilik binasının da kentin zenginliklerinden olduğuna dikkati çeken Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu iki miras binamız da sadece mülki idare merkezi olmanın ötesinde şehrimizin tarihi, kültürel ve sosyal dokusunun yansıtılması bakımından da önem arz etmektedir. Hatay meclis binamız, dönemin önemli izlerini taşıması hasebiyle kent hafızasında çok önemli yere sahip. Bu bakımdan Hatay'ın kent simgesi özelliğini de taşır. Üzülerek söylüyorum ki; Hatay'ımızın tarihi ve kültürel hafızası için büyük bir değere haiz bu iki yapımız da 6 Şubat ve devamındaki depremlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi."

Vali Masatlı, depremin ardından şehir için önemli tarihi anıt binaların da ayağa kaldırılması amacıyla çalışma yapıldığını aktararak, bu kapsamda, tarihte büyük öneme sahip her iki yapının inşası için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

"Bugün gelinen aşamada 23 Temmuz'un 85'inci yıl dönümünde her iki tarihi yapımızın da küllerinden yeniden doğduğunu görüyoruz." diyen Masatlı, şunları kaydetti:

"24 saat esaslı çalışmalarımız devam etmekte. Ana vatanımıza katılışımızın 86'ncı yıl dönümünde bu iki yapımızın da eskisinden daha güçlü temellerle, yeniden inşa edilmiş şekilde şehrimize kazandırılmasını arzuluyoruz. Bütün çalışmalarımızda bu zamana odaklanmış durumdayız."

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Türkiye, Mimar, Hatay, Leon, Deprem, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın tarihi valilik binası ve meclis binası hizmete alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
11:34 Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 12:29:53. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'ın tarihi valilik binası ve meclis binası hizmete alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement