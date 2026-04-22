Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'ın Yöresel Lezzetleri Coğrafi İşaret Aldı

22.04.2026 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın tepsi kebabı, abugannuş ve diğer yöresel lezzetleri coğrafi işaretle tescillendi.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden tepsi kebabı, abugannuş, mahulta çorbası, yoğurtlu kebap, sarma içi-kısır, haydari ve haytalı Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Valiliğin girişimiyle coğrafi işaret belgesi verilen ürünler, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı burada yaptığı konuşmada, kadim tarihi, eşsiz kültürü ve zengin mutfağıyla Hatay'ın hem Türkiye'nin hem de dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer aldığını söyledi.

Masatlı, 6 Şubat 2023'te 25 olan coğrafi işaret tescilli ürün sayısının bugün 64'e yükseldiğini belirterek, "Coğrafi işaret sayısında 24'üncü sıradaydık, şu an Türkiye 3'üncüyüz, 56 coğrafi işaretimiz de tescil bekliyor." dedi.

Masatlı, tescillenen yeni ürünlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Hatay'ı her yanı ve yönüyle marka şehir yapma yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Masatlı, "Hatay artık 6 Şubat'tan sonra yeni Hatay oluyor. Yeni Hatay da, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi, dünyanın da güzel ve marka şehirlerinden birisi olma yönünde emin adımlarla ilerliyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, coğrafi işaret belgelerini Vali Masatlı ve diğer protokol üyelerine takdim etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Kültür, Güncel, Unesco, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:39:02. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.