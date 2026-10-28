Hatay İskenderun\'da bahçeye devrilen cipteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay İskenderun'da bahçeye devrilen cipteki 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün ismine ulaşılamayan cip, bilinmeyen nedenle bahçeye devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı, yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde cipin bahçeye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismine ulaşılamayan cip, Kavalıoluk mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle bahçeye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki yolcu, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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