Hatay Payas'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay Payas'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Payas ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi; cenazesi Payas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hatay'ın Payas ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.B.A. idaresindeki otomobil ile Enes Gök yönetimindeki motosiklet, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Gök'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gök'ün cenazesi Payas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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