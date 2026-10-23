Hatay Reyhanlı'da otomobilin çarptığı anne ve kızı hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Hatay Reyhanlı'da otomobilin çarptığı anne ve kızı hastanede kurtarılamadı

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Hatay Reyhanlı\'da otomobilin çarptığı anne ve kızı hastanede kurtarılamadı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 36 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki kızına çarptı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızı müdahaleye rağmen kurtarılamadı, otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti.

A.Y. idaresindeki otomobil, Reyhanlı-Antakya kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Yetek (36) ile 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan anne ve kızı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
JandarmaReyhanlı3. SayfaGüncelHataySon Dakika

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