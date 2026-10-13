Hatay Samandağ'da göç yolunda bitkin bulunan ak pelikan koruma altına alındı

Hatay Samandağ'da göç yolunda bitkin bulunan ak pelikan koruma altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde göç yolunda bitkin halde bulunan ak pelikan, jandarmanın durumu bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı. Pelikanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde sahilde jandarma tarafından bitkin halde bulunan ak pelikan koruma altına alındı.
İlçedeki Kapusuyu Mahallesi'nde sahilde göç yolundaki bir ak pelikanı bitkin halde bulan jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ak pelikan, ekipler tarafından koruma altına alındı. Pelikanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?