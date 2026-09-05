Hatay Samandağ'da Milleyha doğa buluşmasında 316 kuş türü vurgusu yapıldı - Son Dakika
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Hatay Samandağ'da Milleyha doğa buluşmasında 316 kuş türü vurgusu yapıldı

Hatay Samandağ\'da Milleyha doğa buluşmasında 316 kuş türü vurgusu yapıldı
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Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği, Milleyha Sulak Alanı'nda çalıştay, kuş gözlemi ve doğa gezisi gibi etkinliklerin yer aldığı doğa buluşması düzenledi. Dernek Başkanı Mişel Atik, bölgede 316 kuş türünün saptandığını ve bazı türlerin Türkiye'de ilk kez burada gözlemlendiğini belirtti.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Milleyha Sulak Alanı'nda doğa buluşması gerçekleştirildi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle, Milleyha Sulak Alanı'nda, çalıştay, kuş gözlemi, çocuk atölyesi, konser ve doğa gezisi düzenlendi.

Doğa gezisinde, katılımcılar gözlem yapıp, bölgede yaşayan kuş ve bitki türleri hakkında bilgi edindi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, gazetecilere, 3 gün süren programda, Milleyha Sulak Alanı'nın geleceği, biyolojik çeşitliliği ve korunması konularında bilgi paylaşımı yapılacağını söyledi.

Alanın kuş çeşitliliği açısından önemine dikkati çeken Atik, "Milleyha'da 316 kuş türü saptanmış. Türkiye'de ilk defa 8-10 kuş türü burada gözlemlendi, bunların sadece burada gözlemlenmesi bizim için önemli bir olay." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay Samandağ'da Milleyha doğa buluşmasında 316 kuş türü vurgusu yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Samandağ'da Milleyha doğa buluşmasında 316 kuş türü vurgusu yapıldı - Son Dakika
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