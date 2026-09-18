Hatay Samandağ'da yaralı sahipsiz köpek, silahla vurulduğu anlaşılıp veterinere verildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, yol kenarında sahipsiz bir köpeğin yaralı olduğunu fark etti.

Silahla vurulduğu anlaşılan köpek, polis ekiplerince tedavisi için veterinere teslim edildi.