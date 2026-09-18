Hatay Samandağ'da yaralı sahipsiz köpek, silahla vurulduğu anlaşılıp veterinere verildi

Hatay Samandağ'da yaralı sahipsiz köpek, silahla vurulduğu anlaşılıp veterinere verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde devriye gezen polis ekibi, yol kenarında yaralı sahipsiz köpek buldu. Köpeğin silahla vurulduğu anlaşılınca tedavisi için veterinere teslim edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.
Atatürk Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, yol kenarında sahipsiz bir köpeğin yaralı olduğunu fark etti.
Silahla vurulduğu anlaşılan köpek, polis ekiplerince tedavisi için veterinere teslim edildi.
Kaynak: AA
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