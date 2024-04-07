Hatay Seçimlerinde CHP'nin İtirazı YSK'da Görüşülecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay Seçimlerinde CHP'nin İtirazı YSK'da Görüşülecek

Geniş Video İzle

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin Hatay seçimlerine yönelik itirazın görüşüleceği YSK önünde yarın yeniden toplanma kararı kapsamında geldiği Ankara'da açıklama yaptı. Savaş, seçimi etkileyecek önemli verilere sahip olduklarını belirterek, haklı olanın kazanacağına inandıklarını söyledi.

07.04.2024 21:49  Güncelleme: 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin Hatay seçimlerine yönelik itirazın görüşüleceği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yarın yeniden toplanma kararı kapsamında geldiği Ankara'da; "Elimizde gerçekten bu seçimi etkileyecek çok önemli doneler var. Biz inanıyoruz ki yarın haklı olan kazanacak. Hatay kazanacak, biz kazanacağız" dedi.

Hatay'da CHP'nin seçim sonuçlarına itirazları devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu, mazbatayı AKP'li Mehmet Öntürk'e verdi. CHP, itirazının İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri ile birlikte bugün YSK'ye giderek YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştü. CHP yöneticileri YSK önünde açıklama yaparken, çok sayıda partili de destek verdi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, yarın CHP'nin adayı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile belediye başkanlarının da katılımıyla YSK önünde yeniden toplanacaklarını söyledi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yarın YSK önünde yapılacak açıklama için Ankara'ya geldi. Savaş, bu akşam X hesabından bir video yayınladı. Savaş, videoya; "Başkentimiz Ankara'dayız. Hakkımızı nerede olursa olsun sonuna kadar arayacağız. Haklıyız ve YSK'nın itirazlarımızı kabul etmesini bekliyoruz" notunu düştü.

Savaş, videoda "Ankara'dayız. YSK süreci başladı. Elimizde gerçekten bu seçimi etkileyecek çok önemli doneler var. Biz inanıyoruz ki yarın haklı olan kazanacak. Hatay kazanacak, biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Lütfü Savaş, Ankara, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Seçimlerinde CHP'nin İtirazı YSK'da Görüşülecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:32 Şanlıurfa’da Süper Kupa maçı öncesinde ’Ali Koç dışarı’ tezahüratları yapıldı Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı öncesinde 'Ali Koç dışarı' tezahüratları yapıldı
20:57 Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6 ayda yüzde 33 düştü Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6 ayda yüzde 33 düştü
20:57 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi
20:49 CHP’nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL’lik kuruyemiş faturası ödedi CHP'nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL'lik kuruyemiş faturası ödedi
19:34 Sinirden masayı yumrukladı Ali Koç’tan çok konuşulacak sözler: Devlet bize hesap verecek Sinirden masayı yumrukladı! Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Devlet bize hesap verecek
18:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa'da
18:10 CHP’li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı
17:49 Eyüpspor, 1. Lig’in bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
17:13 TFF, 18 Temmuz’da seçime gitme kararı aldı TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı
16:57 Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11’ler Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
15:48 CHP’den Hatay’da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik
15:48 Ankara’da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım
15:24 Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti
15:08 MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’nin burnunu kırmıştı Olay anının görüntüsü ortaya çıktı MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 21:59:50. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay Seçimlerinde CHP'nin İtirazı YSK'da Görüşülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement