Hatay Valiliği: Suriye merkezli deprem sonrası olumsuzluk yaşanmadı

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HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA:

Hatay Valiliği, Suriye merkezli 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından şehirde olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Valilik, depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri olan Yayladağı ilçesinde ekiplerin tedbir amaçlı inceleme yaptığını belirterek, "12.08.2024 Pazartesi saat: 23.56'da AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye) merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı İlçe Merkezi'ne AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.