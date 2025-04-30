Hatimoğulları İstanbul'da Ev Ziyaretleri Gerçekleştirdi

(İSTANBUL) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Barış ve Demokratik Toplum İçin Ev Ziyaretleri" kapsamında bugün İstanbul'da ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, 10 Nisan'da Türkiye'nin dört bir tarafında başlattığımız Barış ve Demokratik Toplum İçin Ev Ziyaretleri kapsamında bugün İstanbul'da ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Her yerde bu süreci halkımızla birlikte büyütmeye ve barışı inşa etmeye devam edeceğiz." denildi.