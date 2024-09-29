Hatimoğulları'nın İstanbul Temasları

Güncel

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Başakşehir ve Şişli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Hatimoğulları, kentteki temasları kapsamında ilk önce Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüme karşı çıkan bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüştü.

Mağdur olduklarını iddia eden bazı ailelerin sorunlarını dinleyen Hatimoğulları, daha sonra Şişli'de bulunan Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'ne geldi.

İstanbul Emek ve Adalet Buluşması kapsamında işçilerle görüşen Hatimoğulları'na, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da eşlik etti.