Hava Kuvvetleri 114. Yaşında Gücünü Vurguladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Hava Kuvvetlerimizi çağın ihtiyaçlarına göre teçhiz ederken, personelimizi de en iyi şekilde eğiterek gök vatanımızı azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyoruz. Kara ve deniz platformlarında olduğu gibi hava sistemlerimizi de güçlendirip geliştirmek için birçok önemli ve kritik projeyi tamamladık, hayata geçirmek üzere onlarla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Zira günümüz ve geleceğin harp ortamında hava gücünün ne denli ehemmiyetli olduğu ortadadır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 114'üncü yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindekileri kabul etti. Güler kabulde şöyle konuştu:

"Ülkemizin uluslararası arenada etkin roller üstlendiği, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra ettiği bu süreçte, Hava Kuvvetlerimiz aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulduğu günden bugüne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden aldığı ilhamla faaliyetlerini gerçekleştiren Hava Kuvvetlerimiz; semalarımızın korunmasından, terörle mücadele harekatlarına, yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerinden uluslararası görevlere kadar geniş bir yelpazede üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir.

Türk Hava Kuvvetlerimiz, sahip olduğu modern teknolojiye dayalı harp araç ve silahlarıyla yüksek eğitimli ve nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasındaki konumuyla iftihar kaynağımız olmaya devam etmektedir. Ayrıca gururla ifade etmeliyim ki dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülkelerden birisiyiz.

"İhtiyacımız olan sistemleri tasarlayıp geliştiriyor ve ihraç ediyoruz"

Krizlerin, çatışmaların ve savaşların yaşandığı günümüzde, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak amacıyla kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırmak için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimizi çağın ihtiyaçlarına göre teçhiz ederken, personelimizi de en iyi şekilde eğiterek gök vatanımızı azim ve kararlılıkla korumaya da devam ediyoruz. Kara ve deniz platformlarında olduğu gibi hava sistemlerimizi güçlendirip geliştirmek için birçok önemli ve kritik projeyi tamamladık, hayata geçirmek üzere onlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zira günümüz ve geleceğin harp ortamında hava gücünün ne denli ehemmiyetli olduğu ortadadır. Bu bilinçle Türkiye olarak; insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri kendi imkanlarımızla tasarlayıp geliştiriyor ve ihraç ediyoruz.

"İspanya ile yapılan HÜRJET anlaşması ülkemizin bu alandaki gelişimini açıkça ortaya koymakta"

Nitekim, temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRKUŞ, jet eğitim uçağımız HÜRJET, genel maksat helikopterimiz GÖKBEY ile savunma sanayimizin ulaştığı üstün seviyenin önemli bir aşaması olan beşinci nesil ilk yerli milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir. Yakın zamanda İspanya ile yapılan HÜRJET anlaşması da ülkemizin bu alandaki gelişimini açıkça ortaya koymaktadır. Yerli ve milli savunma sanayimizin bu güzide ürününün, dost ve müttefik ülkeler tarafından hava unsurlarının eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınması bizler için de bir motivasyon kaynağı olmuştur.

İçinde bulunduğumuz kaotik ortam, özellikle hava savunma sistemi ve gelişmiş hava araçlarına sahip olmanın ne kadar kritik ve önemli olduğunu bir kez daha bizlere göstermektedir. Bu hassas süreçte ülkemizin kazanımlarını artırmak, semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi tavizsiz bir şekilde korumak için kahraman ordumuzu ve Hava Kuvvetlerimizi en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, Hava Kuvvetlerimizin de Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.

Hava Kuvvetlerimizin bugünkü güçlü seviyesine gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan başta Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, yaklaşan Kurban Bayramınızı da şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum. Yolunuz ve bahtınızın semalar kadar açık olmasını diliyorum."