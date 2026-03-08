Hava Kuvvetleri'nden Başarılı Karadeniz Uçuşu - Son Dakika
Hava Kuvvetleri'nden Başarılı Karadeniz Uçuşu

08.03.2026 19:19
MSB, Hava Kuvvetleri'nin 5 Mart'ta Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla tamamladığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çeşitli üslerden havalanan uçakların, 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "5 Mart 2026, Karadeniz'in doğusu. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çeşitli üslerden havalanan Mavi Vatan'ın sarsılmaz pençeleri, 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdi. Dalgaların sesine, kanatlarımızın rüzgarı eşlik etti" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Savunma, Güncel, Son Dakika

19:58
