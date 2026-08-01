Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz Uçuşu - Son Dakika
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Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz Uçuşu

Hava Kuvvetleri\'nden Karadeniz Uçuşu
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Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri tarafından Karadeniz'in doğusunda Karadeniz eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından 'Her daim görevimizin başındayız' notuyla yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığından (Diyarbakır) kalkan uçaklarımızla, Karadeniz'in doğusunda 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla icra edildi. Çelik kanatlarımız, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurdun dört bir yanında kesintisiz görevde" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz Uçuşu - Son Dakika

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