Hava Sıcaklıklarının Arttığı İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Klimaların Çalışmadığı Öne Sürüldü

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HABER: Fatih Özkılınç - KAMERA: Kerim UĞUR

(İZMİR)- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde klimaların çalışmadığı ve hastanedeki sıcaklığın hasta ve yakınlarının sağlığını tehdit eder hale geldiği ile sürüldü. Hastane içerisinde termometre ile ölçümler yaptıklarını belirten Birlik Sağlık Sen Üniversiteler Şube Başkanı Muhammed Danışkan, kalite standartlarının çok üzerinde sıcaklık değerleri ile karşılaştıklarını söyledi. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol da "Kurumlarımızdaki yöneticilerimizin kendi asli görevlerini yapmamalarından dolayı hastalarla ya da hasta yakınlarıyla orada çalışan arkadaşlarımız karşı karşıya gelmekte ve zor anlar yaşamaktadırlar. Bir nevi sağlıkta şiddeti de körüklemektedir bu durumlar" dedi.

Yaz aylarıyla birlikte hava sıcaklıklarının arttı İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde klimaların çalışmadığı ve hastane içerisindeki sıcaklığın hasta ve yakınlarının sağlığını tehdit eder hale geldiği ile sürüldü. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Birlik Sağlık Sen Üniversiteler Şube Başkanı Muhammed Danışkan, kendisinin de hastanede hemşire olarak görev yaptığını belirterek " Ege Üniversitesi Hastanesi'nde maalesef sıcaklıkların artmasıyla beraber yetersiz havalandırmanın ve klimaların çalışmamasından dolayı olumsuzluklar yaşanmakta. Bizler de bu alanlarda çalışıyoruz. Ben kendim hemşireyim. Diğer arkadaşlarım da aynı ortamlarda çalışıyorlar. Asistan arkadaşlarımız olsun, kayıt işlemlerini yapan personel olsun. Bu sıcaklıktan muzdaribiz. Hastalarımız, hasta yakınları da bu sıcaklığa maruz kalıyor" dedi.

"Standartlarının çok üzerinde sıcaklıklar ölçtük"

Klimaların çalışmaması nedeniyle hastanenin içerisinde termometre ile çeşitli yerlerde ölçümler yaptıklarını ve Sağlıkta Kalite Standartlarının üzerinde sıcaklık değerleri ile karşılaştıklarını ifade eden Danışkan, şunları söyledi:

"Kalite standartlarının çok üzerinde sıcaklıklar ölçtük. Birlik Sağlık Sen olarak ölçümler yaptık. Bu ölçümlerde olması gereken seviyelerin çok çok üzerinde ölçümler elde ettik. Bunları tutanak haline getirdik, hastaneye ilettik. Tabii şu anki sorunlar değil bunlar. Birkaç yıl öncesinde de aynı şekilde sorunlar olmuştu, çözülmedi. Devam eden sorunlar. Servisler, poliklinikler, yoğun bakım alanları, hemşire odaları, asistan odaları, hasta odaları, bu sıcaklıkların çok fazla hissedildiği yerler. Çalışan sağlığını, hasta sağlığını ve yakınlarının sağlığını ciddi şekilde tehdit eder hale geldi. Bununla ilgili yönetimle görüştüğümüzde klimalar için bir tamirat yapılması için teknikerlerin geldiği ama malzeme eksikliği olduğu için tadilatların yapılamadığı konusunda görüş bildirdikleri için ya da yapılan tamiratlar tekrar kısa sürede arızaya neden olduğu için bu sorun çözülemez hale gelmiştir. Bunu da toplum ve çalışan sağlığını tehdit eder hale geldiğini söyleyebiliriz."

"Hastalar ellerindeki eşyaları yelleyerek serinlemeye çalışıyor"

Hastaların klimaların çalışmaması şikayetiyle kendilerine geldiğini ve bu durumu anlatmakta zorlandıklarını dile getiren Danışkan, "Arıza olduğunu ve yapılamadığını ifade ediyoruz. Ama bazen bu insanların gerginlik halleriyle şiddete neden olabilir hale geliyor. Diyalogla çözmeye çalışıyoruz açıkçası. Onun haricinde başka bir çözüm yolumuz yok. Hastalar kendi şartlarıyla vantilatörlerle, geçici cihazlarla serinlemeye çalışıyorlar. Bazı hasta yakınları ellerindeki eşyaları yelleyerek hastalarını serinletmeye çalışıyorlar. Onun haricinde başka bir çözüm bulamıyoruz maalesef. Tabii bunlar da hastaların sağlıklarını bazen inanılmaz şekilde etkiliyor. Çünkü bazı hastalarımız enfeksiyon nedeniyle yüksek ateşi olabiliyor. Biz bu ateşleri ilaç haricinde düşüremiyoruz. Ortam çok sıcak ve fiziki şartlar buna el vermediği için maalesef halk sağlığı ciddi bir şekilde etkilenmiş oluyor. Hastane içerisinde bazı hastalarımızın immüm sisteminin çok zayıf olduğunu, hatta cerrahi işlem gören hastalarımız olduğunu düşünürsek enfeksiyona neden oluyor. Çünkü ortam ısısını kontrol edemediğiniz zaman hastanın terlemesi ve hijyeni sağlayamaması maalesef hasta sağlığını tehdit ediyor" diye konuştu.

"Bir nevi sağlıkta şiddeti de körüklemektedir"

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol da yaz aylarının gelmesiyle birlikte bazı hastane ve sağlık kuruluşlarında yatan hastaların zor anlar yaşadığını belirterek şunları kaydetti:

"Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hastanelerimizde, sağlık kuruluşlarımızda maalesef yatan hastalarımız zor anlar yaşamaktadır. Bunun da asıl sebebi klimaların yetersiz olması ya da arızalı olması. Ama bunun yanında bazı hastanelerimiz var ki bu ısıtma, soğutma sistemleri maalesef bir türlü düzene girmemektedir. Ege Üniversite Hastanesi bu hastanelerimizden bir tanesidir. Tabii bazı hastanelerimizde de yine bu ısıtma, soğutmayla ilgili pek çok sorun yaşanmaktadır. Ancak bu kurumlarımızdaki ita amirlerimizin, yöneticilerimizin kendi asli görevlerini yapmamalarından dolayı hastalarla ya da hasta yakınlarıyla orada çalışan arkadaşlarımız karşı karşıya gelmekte ve zor anlar yaşamaktadırlar. Bir nevi sağlıkta şiddeti de körüklemektedir bu tür durumlar. Bundan dolayı yaz sıcaklarında özellikle yatan hastaların bulunduğu ya da çalışanlarımızın da bulunduğu yerlerdeki soğutma sistemlerinin daha önceden elden geçirilerek bu tür sıkıntıların yaşanmaması ya da minimuma indirilmesi yönünde gayret etmelerinde büyük yararı vardır yöneticilerimizin. Tabii Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bu sıkıntı yeni bir sıkıntı değildir. Maalesef birkaç yıldır devam eden bir sıkıntıdır. Ne hikmetse yöneticilerimiz bu sıkıntıyı bir türlü bertaraf edememektedirler."

"Hastaları yönlendirmek için bu tür şeylerin yapıldığına inanmak istemiyoruz"

Hastane içerisindeki ortam sıcaklığının yüksek olmasının endişelere neden olduğunu da ifade eden Doğruyol, sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

"Tabii burada şunu da gözden kaçırmamak lazım. Şehir hastaneleri hepimizin bildiği gibi yap-işlet-devret mantığıyla yapılmış olan hastanelerdir. Şehir Hastanesinin yapılmasıyla birlikte zaten genel itibarıyla verilen randevular şehir hastanelerine verilmektedir. Bunun yanında İzmir için söylersek, şehir hastanesine en yakın hastanelerimizden biri olan Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bu tür sorunlar yaşaması, soğutma sorunları yaşaması ya da farklı sorunlar yaşamasının altında da bizim tahmin ettiğimiz gibi inşallah olumsuz şeyler yoktur. Bir nevi hastaları oraya yönlendirmek için de bu tür şeylerin yapıldığına inanmak istemiyoruz."