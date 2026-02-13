Hava Yolu Halkın Yolu Olmuştur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hava Yolu Halkın Yolu Olmuştur

Hava Yolu Halkın Yolu Olmuştur
13.02.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binali Yıldırım, havacılıkta Türkiye'nin gelişimini ve yeni sivil havacılık binasını açtı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Tüm Türkiye'de bugün hava yolu halkın yoludur. Bugün 250 milyona yakın iç ve dış uçuşlarımız var. Biz başladığımızda bu rakam 30 milyon civarındaydı ve o günden bugüne havacılıkta sadece Türkiye sınırlarında kalmadık, dünyanın en fazla uçuş noktasına sahip olan bir ülke haline geldik." dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Yalnızbağ Yerleşkesi'nde, Çelebi Havacılığın katkılarıyla Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu'na kazandırılan ikinci binanın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, 20 yıl önce hava yolunu halkın yolu yapmayı hayal ettiklerini söyledi.

Bugün bu hayali başardıklarını belirten Yıldırım, "Tüm Türkiye'de bugün hava yolu halkın yoludur. Bugün 250 milyona yakın iç ve dış uçuşlarımız var. Biz başladığımızda bu rakam 30 milyon civarındaydı ve o günden bugüne havacılıkta sadece Türkiye sınırlarında kalmadık, dünyanın en fazla uçuş noktasına sahip olan bir ülke haline geldik." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milli bayrak taşıyıcımız Avrupa'da ilk sırada, dünyada ise ilk 10 arasında yedinci sıraya yükseldi. Hava yolu halkın yolu lafla olmuyor, yapılan işlerle oluyor. Bu işi biz tek başımıza başarmadık, paydaşlarımızla başardık. 1958'de Ali Cavit Çelebioğlu yanında 5 arkadaşıyla yola çıkmış ve bugün Çelebi hem Asya'da hem Avrupa'da hem de Afrika'da küresel bir markamız haline gelmiş. Hepimizin gurur kaynağı. Cakarta'ya inince gelen merdivende 'Çelebi' kelimesini görünce gurur duyuyoruz. Biz sadece Türkiye'de insanımıza hizmet vermiyoruz, dünyanın her tarafında insanların hayatını kolaylaştıracak hizmetleri sunuyoruz."

Vali Hamza Aydoğdu ise açılışını yaptıkları yüksekokul ek binasında emeği geçen Çelebioğlu ailesine teşekkür etti.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de sivil havacılığın yalnızca bir ulaşım alanı değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın, küresel entegrasyonun ve teknolojik ilerlemenin stratejik bir unsuru olduğunu belirterek, "Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulumuz nitelikli akademik kadrosu ve uygulama ağırlıklı eğitimiyle mezunlarını ulusal ve uluslararası havacılık sektörüne yüksek istihdam kazandırmakta, ülkemizin insan kaynağına güçlü katkılar sunmaktadır." diye konuştu.

Çelebi Havacılık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu ise eğitime önem veren bir anlayış içerisinde olduklarını anlatarak, "Biz Çelebi olarak büyümeyi hiçbir zaman yalnızca operasyonel kapasiteyle tanımlamadık. Hizmet verdiğimiz her ülkede, her havalimanında bilgi deneyimi ve çalışanlarımızı merkeze alan bir anlayışla ilerledik. Yıllar içinde yetiştirdiğimiz nitelikli insan kaynağını sektöre kazandırarak, Türk Sivil Havacılığı yer hizmetleri alanında güçlü bir bilgi ve deneyim birikimi oluşturduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek ek binanın açılışını yaptı ve sınıfları gezdi.

Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Havacılık, Erzincan, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava Yolu Halkın Yolu Olmuştur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD Sağlık Bakanı Kennedy’den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 22:23:44. #7.11#
SON DAKİKA: Hava Yolu Halkın Yolu Olmuştur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.