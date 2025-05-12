Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu - Son Dakika
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Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçağın bir motoru arıza nedeniyle durdu. Bursa üzerinde tur atan uçak tek motorla havalimanına iniş yaptı.

12.05.2025 23:01
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişe geçen Katar Havayolları'na ait uçağın motoru havada arıza nedeniyle duydu. Bir süre havada tur atan uçak, tek motorla havalimanına güvenli bir şekilde inmeyi başardı.

UÇAĞIN MOTORU DURDU

Olay, saat 19.10 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Katar Havayolları'nın Doha-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçak Bursa üzerinde seyir halindeyken bir motoru arıza nedeniyle durdu. Hava Trafik kontrolörü ile irtibata geçen uçağın pilotu acil durum deklere etti. Bursa üzerinde bir süre tur atan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanına iniş için alçalmaya başladı.

TEK MOTORLA HAVALİMANINA İNİŞ YAPTI

Bu sırada Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) ait Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ve sağlık ekipleri pistte hazır beklediler. Motor arızası nedeniyle tek motorla havalimanına iniş yapan uçak piste kalırken, ARFF ekipleri yaklaşık 8 dakikada uçağı park pozisyonuna çekti. Arıza nedeniyle uçağın devam seferi olan İstanbul-Doha uçuşu iptal edildi.

Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen\'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • qpvf786zkb:
    geçmiş olsun çok zor bir durum yaşayan bilir 11 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu - Son Dakika
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