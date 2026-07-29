Havaist, İstanbul'dan Ayvalık ve Edremit'e Sefer Başlatıyor

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşımacılığı hizmeti veren Havaist, 1 Ağustos'tan itibaren İstanbul'dan Ayvalık ve Edremit'e sefer başlatma kararı aldı.

Havaist'ten yapılan açıklamaya göre, yeni hat kapsamında yolcular, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile Ayvalık ve Edremit arasında doğrudan ulaşım imkanına kavuşacak.

Böylece hem yaz sezonunda artan seyahat talebine cevap verilecek hem de Ege Bölgesi'ne hava yolu bağlantısı daha erişilebilir hale gelecek. Şirket, yeni hatla birlikte havalimanı ulaşımını şehirlerarası taşımacılıkla birleştirerek yolculara kesintisiz bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören Ayvalık ve Edremit'e seyahat edecek yolcular, uçuşlarını yeni seferleriyle birlikte planlayabilecek.

Alınan karar kapsamında yeni hat için bilet satışları da başladı. Yolcular, sefer saatleri ve bilet işlemlerine Havaist'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.