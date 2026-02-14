Havana'daki Yangın Kontrol Altında

Küba Enerji Bakanlığı, başkent Havana'daki bir petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Havana'daki Nico Lopez petrol rafinerisinde çıkan yangının hızla kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, yangının diğer alanlara yayılmadığı ve sadece kullanılmayan ürünlerin bulunduğu bir depoya hasar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, yangın sonucu kimsenin yaralanmadığı aktarılırken yangının çıkış nedeninin soruşturulduğu kaydedildi.