Havaya ateş açıp görüntüleri paylaşan 2 şüpheli Ankara Keçiören'de yakalandı

Havaya ateş açıp görüntüleri paylaşan 2 şüpheli Ankara Keçiören'de yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Keçiören'de geçtiğimiz günlerde saat 02.00 sıralarında bir kişi sokakta havaya rastgele ateş açtı. O anları arkadaşına kaydettirip sanal medyada paylaşan şüpheli, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle yakalanan 2 kişi arasında adliyeye sevk edildi.
Ankara'da gece saatlerinde sokakta havaya ateş açan ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sanal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı.
SOKAKTA RASTGELE ATEŞ AÇTI, ARKADAŞI KAYIT ALTINA ALIP PAYLAŞTI
Olay, Keçiören ilçesinde geçtiğimiz günlerde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi, tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Şüpheli, o anları arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirerek sanal medya hesabında paylaştı.
POLİS PLAKANIN İZİNİ SÜRDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Keçiören Ufuktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, videoyu çeken kişinin bindiği otomobili tespit etti. Plaka üzerinden yürütülen çalışma sonucu aracın ruhsat sahibine, ardından otomobili kullanan kişiye ulaşıldı.
İKİSİ DE YAKALANDI
Olaya ilişkin S.Ç. (21) ile S.A. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edildi.
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