Havayolu şirketlerinin gözü ESTÜ mezunlarında

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde her uçuş bir sınav

ESTÜ Pilotaj Bölümü Eğitim Müdürü Ergün Altuğ:

"Örgün öğrencilerine tamamen ücretsiz pilotluk eğitim veren ülkemizdeki tek okuldur"

"Ulusal havayolu şirketleri mezuniyeti yaklaşan öğrencilerimiz için biz de sürekli temas halinde"

ESKİŞEHİR - Ülke genelinde Örgün Öğrencilerine ücretsiz pilotaj eğitimi veren tek okul olan Eskişehir Teknik ÜniversitesiPilotaj Bölümü'nün son sınıf öğrencileri hava yolu şirketlerinin yakın takibinde oluyor. Tecrübeli hocalarıyla en az 226 saat süresince sıkı bir uçuş eğitiminden geçen pilot adayları, mezun olduktan sonra sivil havacılık konusundaki gösterdikleri başarılanıyla da okullarından övgüyle bahsettiriyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü'nde 38 yıldır verilen pilotluk eğitimleri, sivil havacılık sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamada önemli bir yer tutuyor. Yetiştirdiği ve mezun ettiği öğrencilerin, çalışmaya başladıkları kurumlarda gösterdiği başarı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ni sektörün adeta gözbebeği konumuna getiriyor. 16 uçuş öğretmeni, 11 adet uçak ve 2 adet simülatör ile pilotaj eğitimlerini devam ettiren üniversite, yıl sonuna kadar 7 adet uçağı daha envanterine katmayı planlıyor. Teorik ve similasyon eğilimlerinin sonunda çoğunluğu eğitmenler refakatinde en az 226 saat uçuş yapan her bir öğrenci, mezun olur olmaz ulusal havayolu şirketlerinde kolaylıkla işe başlayabiliyor. Hatta ilk iş görüşmeleri mezuniyetten önce başlıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan havaalanından yapılan her uçuşun bir sınav niteliği taşıdığı eğitimler, pilotaj eğitiminin ciddiyeti ve farkını ortaya koymaktadır. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Örgün öğrencilerinin tamamına ücretsiz eğitim veren ülkedeki tek okul olması nedeniyle de üniversite adayları arasında dikkat çeken bir eğitim kurumudur.

"Örgün öğrencilerine Tamamen ücretsiz eğitim veren ülkemizdeki tek okuldur"

Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde 16 yıldır görevli Öğretmen Pilot olarak görev yapan Eğitim Müdürü Ergün Altuğ, " Türkiye'de ilk defa pilotaj eğitimiyle üniversite eğitim programını bir araya getiren Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj Bölümü 38 yıllık kurumsal tecrübeye, yükseköğretim kurumunun lisans eğitimine en uygun şekilde entegre edilmiş eğitim programına, tecrübeli eğitim kadrosu ve kendine ait bir havaalanına sahiptir. Örgün öğrencilerine tamamen ücretsiz eğitim veren ülkemizdeki tek okuldur. Kurulduğu günden bu yana eğitim kalitesinde her geçen gün yükseltmiş ve ülkemizde pilotaj eğitimi alanında sektöre de öncü olmuştur. Halihazır uçuş safhasında 54, teorik eğitim safhasında 36 öğrenci, 16 uçuş öğretmeni, 11 adet uçak ve 2 adet simülatör ile eğitimlerimiz devam etmektedir. Bu yıl sonuna kadar 7 adet uçak ile bir adet simülatör daha envanterimize katılacaktır. Lisans eğitimi süresince her bir öğrencimiz entegre eğitim kapsamında minimum 226 saat uçuş yaparak okulumuzdan mezun olmaktadır" diye konuştu.

"Toplam 595 öğrenci mezun olmuştur"

Hava yolu şirketlerinin mezun olacak öğrencilerin bilgilerini almak için sürekli okulla ve bölümle iletişimde olduklarını belirten Öğretmen Pilot Altuğ şöyle devam etti;

"Üniversitelerin diğer bölümlerinden faklı olarak proje ödevleri veya bitirme tezi yerine her bir uçuş sortisi sonrası gösterdikleri performansa göre değerlendirmektedirler. Yani her bir uçuş öğrencilerimiz için bir sınav özelliği taşımaktadır. Eğitim süresince öğrencilerimize meslek disiplini, dikkat ve özgüvenin yanında sabırlı olmalarını, olaylara daha geniş açıdan bakarak değerlendirmelerini, empati kurmalarını tavsiye ediyoruz. Planlı yaşamanın ve yabancı dilin bu meslek için önemi sürekli üzerinde durduğumuz bir konudur. Bugün itibariyle Pilotaj Bölümü'nden gerek örgün öğrenci, gerekse kursiyer olarak toplam 595 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlarımız başta Türk Hava Yolları olmak üzere mevcut tüm ulusal hava yolları ile yabancı havayollarında çalışmaktadır. Birçok mezunumuz çalıştığı şirkette pilotluğun yanı sıra üst düzey idarecilik görevi de üstlenmiş durumdadır. Ulusal havayolu şirketlerinin insan kaynaklarının mezuniyeti yaklaşan öğrencilerimiz için biz de sürekli temas halinde olmaları tercih edilebilirlik anlamında bizleri de mutlu etmektedir.

"Uçuş esnasında hocalar tecrübelerini aktarıyorlar"

Pilotaj Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Begüm Erdem, aldığı eğitim hakkında konuştu. Hoclarıyla birlikte uçmanın avantajlarından bahseden Erdem, "İlk 2 yılda birinci ve ikinci sınıfta teorik eğitimler alıyoruz. Toplamda 14 ders ATPL dersi olması dışında havacılık ingilizcesi dersi de alıyoruz. İkinci sınıftan sonra uçuş derslerimiz başlıyor. Çoğunlukla hocalarla uçmanın faydası yanlışlarımızı görüyorlar ve bizi daha kolay daha anlık düzeltmeler yapıyorlar. Onun dışında uçuş esnasında uçuş safhasından önce yani uçuşa çıkmadan önce öncelikle brief yapıyoruz hocalarımızla. O uçuşta neler yapacağımızı, hangi hareketler çalışılacağı veya seyrüsefer yapılacaksa nerelere gidileceği şeklinde uçuşun genel bir değerlendirmesi yapılıyor. Uçuş esnasında ise öğretmenlerimiz gördüğü hatalarımızı düzeltiyorlar ve uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Uçuş bittikten sonra ise yani uçuş sonrası brief oluyor burada da, uçuş esnasında yaptığımız özellikle hatalarımız neler, nelere dikkat etmemiz lazım gibi hususlar üzerinde duruluyor ve bunları düzeltmeye yönelik hocalar tecrübelerini aktarıyorlar" dedi.

"Hedefim 'Yürekli, bilekli, bilgili ve disiplinli' bir pilot olmak"

Her uçuşun bir sınav olduğunun altını çizen Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Doğa Bekem Aksu ise şöyle konuştu;

"Her uçuş olan gün bizim için bir sınav aslında uçuş olmayan günlerimizde bir sınav. Her sabah toplu brifing ile başlar. Günün akşamında öncesindeki akşamında da günün uçuş programı yayınlanır. Sabah herkes toplu brifinge katılmak zorundadır uçuşu olsun olmasın, bütün bu fişlerin değerlendirmesi sonucunda bir uçuş notu geliyor. Bu bütün sortiler için geçerli. Bu sortilerin tamamı bittikten sonra da en son bir kontrolün uçuşu uçuluyor, her safha için ve bu safhada 100 üzerinden bir notla değerlendiriliyor. Hedefim her şeyden önce İzmir'in Çiğli ilçesindeki üssün girişinde yazdığı gibi 'Yürekli, bilekli, bilgili ve disiplinli' bir pilot olmak ardından mezun olduktan sonra muhtemelen bir hava yolu şirketinde çalışmaya başlamak."