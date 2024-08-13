Havran\'da Meyve Hırsızları Dronla Yakalandı

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BALIKESİR'in Havran ilçesinde bir meyve bahçesinden hırsızlık yapan 5 şüpheli kaçarken dronla tespit edilerek yakalandı.

Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, ilçede son dönemde artan hırsızlık olaylarının ardından denetimlerini sıklaştırdı. İlçede çeşitli noktalarda kontrol noktaları oluşturularak bekçiler görevlendirildi. Dün içindekilerin, ekiplerin 'Dur' ihtarına uymadığı bir kamyonet, kaçtı. Şüphelileri dron ile takip eden Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri durumu jandarmaya bildirdi. 5 şüpheli jandarmanın takibiyle yakalandı. Şüphelilerin bahçelerden çaldıkları meyveleri yol kenarında sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Şevki MORALI/HAVRAN (Balıkesir),