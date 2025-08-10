Havsa\'da Yangında 500 Balya Saman Zarar Gördü

Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 500 balya saman zarar gördü.
Şerbettar köyünde Vedat Karagöz'e ait evin bahçesinde bulunan balyalar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Havsa ve Edirne itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 500 balya saman zarar gördü.
