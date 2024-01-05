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Havsa ilçesinde yeni Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor - Son Dakika
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Havsa ilçesinde yeni Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor

Havsa ilçesinde yapılan yeni Hükümet Konağı inşaatı hızla ilerliyor. AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, inşaatı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Aksal, yeni konağın Havsa'ya yakışacağını belirterek, deprem felaketinin yaralarını sarmak ve projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Ziyarette Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve partililer de yer aldı.

Havsa ilçesinde yeni Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor
05.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:47
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Havsa ilçesinde yapılan yeni Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, hükümet konağının inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yeni Hükümet Konağı'nın Havsa'ya çok yakışacağını ifade eden Aksal, "Bir yandan deprem felaketinin yaralarını sararken diğer yandan hemşerilerimize söz verdiğimiz projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

Aksal'a ziyaretlerinde Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve partililerde eşlik etti.

Kaynak: AA
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