Havza\'da 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yılı Samsun'un Havza ilçesinde kutlandı.

Kutlama programı kapsamında Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, makamlarına çocuklara devretti.

Daha sonra Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürü Ertuğ tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Havza Kapalı Spor Salonu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu, okullar tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

Tören, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen yarışma ve müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak da katıldı.