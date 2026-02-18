Havza'da 730 Yıllık Camide İlk Teravih Namazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da 730 Yıllık Camide İlk Teravih Namazı

Havza\'da 730 Yıllık Camide İlk Teravih Namazı
18.02.2026 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'daki Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan yaklaşık 730 yıllık Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı.

Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud tarafınca 1297'de yaptırılan camide ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Cami imamı Fahrettin Gündüz, AA muhabirine, caminin Havza'nın en eski camisi bulunduğunu söyledi.

Ramazan ayının İslam alemine bolluk ve bolluk getirmesini dileyen Gündüz, "Camimizin bir öteki özelliği ise 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'da kaldığı tarihlerde Milli Mücadelemizin mühim olaylarının yaşanmasıdır. Camimizde Milli Mücadele'nin ilklerinden olan İzmir'in işgalini protesto amacıyla Mevlid-i Şerif okunmuş, o günün önemine binaen halka kuru İzmir üzümü dağıtılmıştır. Camimizde kılınan cenaze namazı sonrası şimdiki Atatürk Evi, o zamanki Mesudiye Oteli'nin önünde Milli Mücadele'nin ilk mitingi düzenlenmiştir. Dönemin kanaat önderlerinden Sıtkı Hoca Efendi'nin vaazlarıyla Havza halkının Milli Mücadele'ye katılması sağlanmıştır." dedi.

Gündüz, caminin mimarisinden dolayı kışın ısıtma sistemi kullanmadan ılık, yazın ise klima olmaksızın serin bir ortama sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Edebiyat, Kültür, Güncel, Samsun, Havza, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da 730 Yıllık Camide İlk Teravih Namazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG’den muhteşem geri dönüş İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG'den muhteşem geri dönüş
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Aksaray’da bir evde 2’si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 22:18:10. #7.11#
SON DAKİKA: Havza'da 730 Yıllık Camide İlk Teravih Namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.