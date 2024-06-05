Havza\'da Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

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Samsun'un Havza ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Çocuklarda çevre, çevre temizliği, sorumluluk ve yardımlaşma bilincinin oluşturulması amacıyla Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Merkezi ve Havza Orman İşletme Şefliği iş birliğinde Kılavuz Ormanı'nda çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan çocuklara teşekkür ederek, "Çocuklarımızın bu yaşlarda çevre ve doğa bilinci edinmeleri, geleceğe daha temiz bir çevre bırakmamız demek." dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer de etkinliğin çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Konuşmalarından ardından Kaymakam Ayvat ile diğer katılımcılar ve öğrenciler, çevre temizliği yaptı.

Etkinlik sonrası öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ikramda bulunuldu, Orman İşletme Şefliği tarafından da üzerinde "Orman Benim" yazılı şapka hediye edildi.

Etkinliğe katılan çocuklar, daha sonra ilçe stadında badminton, halat çekme, ok atma ve futbol gibi etkinliklere katılarak eğlendi.

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, TEMA Vakfı Havza İlçe Sorumlusu Arzu Özkan, Havza, Çakıralan ve Akbelen Orman İşletme şefleri ile personeli ile ilkokul öğrencileri katıldı.