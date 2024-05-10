Havza\'da düzenlenen Voleybol Halk Turnuvası başladı

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Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen "Voleybol Halk Turnuvası", başladı

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuvada 8 takım mücadele edecek.

Turnuvanın 25 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan ilk maçında Fa-Ce Orman Spor ve Konaedits takımları karşılaştı. Maçı, Fa-Ce Orman Spor, 2-0 kazandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, turnuvanın 17 Mayıs'ta oynanacak final müsabakasıyla sona ereceğini kaydetti.