Havza'da düzenlenen Voleybol Halk Turnuvası başladı - Son Dakika
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Havza'da düzenlenen Voleybol Halk Turnuvası başladı

Havza\'da düzenlenen Voleybol Halk Turnuvası başladı

Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Voleybol Halk Turnuvası', Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde başladı. Turnuvada 8 takım mücadele edecek ve final müsabakası 17 Mayıs'ta oynanacak.

10.05.2024 09:19  Güncelleme: 09:20
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Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen "Voleybol Halk Turnuvası", başladı

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuvada 8 takım mücadele edecek.

Turnuvanın 25 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan ilk maçında Fa-Ce Orman Spor ve Konaedits takımları karşılaştı. Maçı, Fa-Ce Orman Spor, 2-0 kazandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, turnuvanın 17 Mayıs'ta oynanacak final müsabakasıyla sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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